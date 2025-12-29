29日午前、静岡･南伊豆町の海岸でダイビングをしていた男性（74）が溺れ、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察によりますと、29日 午前11時すぎ、南伊豆町妻良の吉田海岸で、「海で溺れていた男性がいる」と近くにいた釣り人が警察に通報しました。溺れていたのは埼玉･日高市の男性（74）で、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。男性は友人3人とダイビングに訪れていましたが、海でうつ