◆第６４回京都金杯・Ｇ３（１月４日、京都競馬場・芝１６００メートル）今年のダービー卿ＣＴの覇者で、前走のペルセウスＳで３着だったトロヴァトーレ（牡４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）が、３戦ぶりに芝に戻して重賞２勝目を狙う。ダートの適鞍がないため、実績のある芝のマイルへ再び矛先を向けた。鹿戸調教師は「芝の方が折り合いは難しいかもしれないが、勝つ力はある」と地力の高さに期待を寄せる。美浦・Ｗ