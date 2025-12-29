お笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之（５４）の妻で、元ＴＢＳでフリーの青木裕子アナウンサーが、息子と矢部と共に国立競技場を訪れたことを報告した。全国高校サッカー選手権が２８日に開幕し、初日に東京・国立競技場で開会式・開幕戦が行われた。青木アナは２９日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「今日は３人で」と記し、国立競技場前で撮影した息子、矢部との３ショットをアップ。青木アナは慶