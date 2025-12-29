広東省深圳市で開かれた第２１回中国（深圳）国際文化産業博覧交易会で展示された、中国発アクションＲＰＧ「黒神話：悟空」に登場するキャラクターの半身像。（５月２３日撮影、深圳＝新華社記者／梁旭）【新華社北京12月29日】中国では今年、ファッションやデザインに中国伝統文化の要素を取り入れる「国潮」の旋風が全国を席巻し、国産IP（知的財産）が力強く台頭した。伝統と現代が融合した革新的表現は、