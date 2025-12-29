ABEMAは、29日午後9時から『KYOUSUKI MUSIC STAGE 2025』を放送する。同番組では、人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のメンバーたちが2025年にヒットした楽曲をパフォーマンス。オリコンニュースでは、歌唱グループごとにインタビューを実施した。放送日となったきょうは、HANAの「Blue Jeans」を披露するじゅり（榊原樹里）、ひなの（瀬川陽菜乃）、はるな（村谷はるな）、メガン（夏川メガン）。【写真】く