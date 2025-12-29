大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、囲み取材に出席したLiSA（38）が紅白との不思議な符合に驚いた。大ヒットアニメ「鬼滅の刃」シリーズで数々の主題歌を歌ってきたLiSA。4年ぶり4度目の紅白で披露する「残酷な夜に輝け」は、歴代2位の興業収入386.1億円を記録した劇場版「鬼滅の刃無限城編第一章猗窩座再来」の主題歌でもある。年の瀬の大舞台