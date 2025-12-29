プロ野球・阪神は29日、岩貞祐太投手が地元・熊本県益城町の少年野球チーム・中学校等に40万円相当の野球用品を寄贈したと発表しました。岩貞投手は今季、中継ぎとして29試合に登板し、3勝1敗4ホールドで防御率2.12という成績を残しました。岩貞投手はこの活動を熊本地震の翌年に開始し、今年で9年目となっています。岩貞投手は「益城町役場の方々と相談しながら続けてきたこの活動は、自分にとって『熊本のために頑張ろう』と思え