北朝鮮が弾道ミサイルの大量生産や原子力戦略潜水艦の建造計画を進めるなか、中国も軍備を増強する動きを見せている。こうした動きに対抗するかのように、アメリカのトランプ大統領は30年ぶりに「戦艦」を復活させる計画を発表した。“トランプ級戦艦”は、移動する拡大抑止の切り札となるのか。北朝鮮のミサイル増産と戦略ミサイル原潜計画北朝鮮メディアは12月25日、工場内に組み立て途中の弾道ミサイルのブースターが多数並んで