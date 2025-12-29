マンチェスター・ユナイテッドはようやく調子を上げてきたと言ってよいだろうか、現在は勝ち点29の6位と、トップ4が狙えるところまで復調してきた。少なくとも、何もかもうまくいかなかった昨季のような状態は脱することができたようだ。そんなマンUではキャプテンのMFブルーノ・フェルナンデスが初の長期離脱となったこともあり、中盤の補強が急務といわれている。ターゲットに挙がるのはノッティンガム・フォレストMFエリオット