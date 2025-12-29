浜崎あゆみが12月28日、自身のInstagramを更新。12月30日と31日に国立代々木競技場 第一体育館で開催するカウントダウンライブ『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A We are ayu -ep.Seichi-』のリハーサルを披露した。 （関連：【画像】浜崎あゆみ、真剣なリハ模様「まつ毛も気合いもばっちり」） 浜崎は「Coz I'm not alone」と「だって私は一人じゃないから」と英語で綴り、カウントダウンライブに向けての