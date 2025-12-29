初代林家三平さんの妻で林家正蔵（63）の母・海老名香葉子（えびな・かよこ）さんが死去したことが29日、「ねぎし三平堂オフィシャルサイト」で発表された。92歳だった。東京都出身。葬儀は故人の遺言により29日に家族葬で執り行われた。「お別れの式」は来年1月9日に都内にある「東叡山寛永寺輪王殿第一会場」で行われる。香葉子さんは1945年3月10日未明の東京大空襲で両親ら家族6人を失った。戦火の悲惨さを語り継ぐため