巨人の小林誠司捕手がインスタグラムを開設した。最初の投稿は「ＳＴＡＲＴ」のコメントと共に自身の写真、朝井秀樹１軍サブマネージャーとの微笑ましいツーショットなどの４枚。郡、中山、浅野、萩尾、横川らがストーリーズで紹介するなど多くのチームメートが待望の瞬間を祝福している。フォロワーは開設から約４時間で２・７万人に到達した。今季限りで現役を引退した重信慎之介氏はＸでも紹介。朗報を知ったＧ党が盛り上