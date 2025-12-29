◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽１回戦浜松開誠館（静岡）２―０九州文化学園（長崎）（２９日・Ｕ等々力）浜松開誠館が３度目の出場で大会初勝利を飾った。初出場の九州文化学園に２―０。左サイドハーフで先発したＭＦ宗像玲瑠（れいる、２年）が全２得点を挙げる活躍を見せた。５０メートル６秒０のスピードでフル回転だ。「チームの分析で、相手は背後に弱いと聞いて狙っていました」。前半１４分、ＭＦ間渕壱咲（