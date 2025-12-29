週明け２９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）比２９銭円高・ドル安の１ドル＝１５６円０７〜０９銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２７銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８３円８０〜８４銭で大方の取引を終えた。