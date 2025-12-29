来年１月２、３日に行われる箱根駅伝の区間エントリーが２９日、発表された。２０１１年の８７回大会以来、１５年ぶり１４度目の総合優勝を目指す早大は、花の２区に主将の山口智規（４年）、山上りの５区に工藤慎作（３年）を３年連続で配置した。“山の名探偵”の異名を持つ工藤は自身のＳＮＳに「今回も箱根駅伝の区間エントリーは５区になります！３回目の『山の名探偵』」と投稿した。昨年の高校駅伝１区で当時の日本人