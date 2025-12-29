文化人や財界人が滞在した、由緒正しき純西洋式建物大正末期〜昭和初期の外観を復元。幾何学模様のガラス窓が美しい 明治39年（1906）、実業家・山本直良によって創業された「三笠ホテル」は、設計から施工まですべて日本人が手がけた木造純西洋式の建物。ガス灯のシャンデリアや英国製カーペットなど、当時の最先端・最高級の設備が整えられ、渋沢栄一や正田美智子妃など文化人や財界人に愛されてきました。その優雅な雰囲気から