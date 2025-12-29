大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）の出場選手インタビューが２９日に都内で行われ、イルホム・ノジモフ（３０＝ウズベキスタン）を相手にＶ６戦を行うＲＩＺＩＮホベルト・サトシ・ソウザ（３６＝ブラジル）が完勝を誓った。減量による疲労をあらわに姿を見せたサトシは「今、一番キツいですね。ダイエットが…」と苦笑いだ。それでも「（体重は）大体いつもと同じくらいで