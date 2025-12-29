SNS映えもばっちり！ おしゃれな韓国料理Shop.1【新大久保】レトロポップな韓国グルメ横丁／新大久保韓国横丁JR新大久保駅から徒歩約6分。新大久保のメインストリート、大久保通り沿いにある、さまざまな韓国料理専門店を集めた「新大久保韓国横丁（しんおおくぼかんこくよこちょう）」。全長約60mのL字型の細い路地に、サムギョプサルやホルモン焼き、ケジャンなどの韓国料理店が10店舗並んでいます。店内は韓国らしいカラフルで