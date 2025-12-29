年始を迎えるまであと3日。福岡市の市場は、正月用の食材を買い求める人たちでにぎわっています。29日、福岡市の柳橋連合市場には正月向けの食材を買い求めに、多くの人が訪れました。博多雑煮に欠かせないかつお菜やブリが買い求められていたほか、おせち料理用のかずのこなどの食材も店頭に並べられていて、買い物客でにぎわっていました。市内に住む男性は「三社参りに行って、ふぐ食べて年越しです」と話しました。また家族と