◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)3735校の頂点を目指す高校サッカー選手権は29日、1回戦の15試合が開催。Cゾーンでは4試合が行われました。帝京大可児(岐阜)と興國(大阪)の試合は、興國・安田光翔選手が2得点の活躍。0-0で迎えた後半17分、23分と立て続けにゴールを決め、そのまま逃げ切った興國が2-0で選手権全国大会初勝利をあげました。浜松開誠館(静岡)は初出場の九州文化学園(長崎)との対