◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)3735校の頂点を目指す高校サッカー選手権は29日、1回戦の15試合が開催。Bゾーンでは3試合が行われました。専大北上(岩手)と広島皆実(広島)の1戦は、広島皆実が前半18分にPKで先制。前半34分には宇野陽向選手がミドルシュートを決めてリードを広げると、その後は専大北上の反撃を1点に抑えた広島皆実が勝利しました。上田西(長野)と水口(滋賀)の試合は、終盤ま