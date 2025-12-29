◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。前回総合7位の創価大学。往路では今年卒業した吉田響選手が激走をみせた2区に篠原一希選手(3年)選手を登録。4区にはソロモン ムトゥク選手(2年)が入りました。前回4区で区間6位の野沢悠真選手(4年)が5区に登録されています。復路では前回10区の小池莉希選