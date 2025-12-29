富山市の立山山麓スキー場ではきょう、青空のもと家族連れや若者がスキーやスノーボードを楽しんでいました。立山山麓スキー場は当初、今月13日のオープンを予定していましたが、雪不足のため延期し、きのうから今シーズンの営業を始めました。ゲレンデの積雪は、山頂付近でおよそ80センチ、麓でおよそ40センチで、きょうは、青空のもとスキーヤーやスノーボー