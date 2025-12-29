ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのアルペンスキー日本代表合宿で、練習する男子座位の森井大輝＝長野県上田市来年3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのアルペンスキー日本代表に内定している男子座位の森井大輝（トヨタ自動車）ら4選手が29日、長野県上田市で合宿を公開し、6大会連続メダルを目指す森井は「ここ数年にないほどの手応えをつかむことができている」と笑顔で語った。45歳の森井は約2時間の大回転の