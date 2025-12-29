◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)3735校の頂点を目指す高校サッカー選手権は29日、1回戦の15試合が開催。Aゾーンでは4試合が行われました。尚志(福島)は高松商(香川)相手に立ち上がりから攻め込みました。前半3分、松澤琉真選手がセンターサークル付近からのロングシュートを決めると、前半10分までに尚志が3得点。後半にも3得点をあげた夏のインターハイベスト4校が力を発揮し、2回戦進出を決