阪神・岩貞祐太投手（34）が29日、熊本県益城町および益城町の少年野球チーム・中学校等に対して、40万円相当の野球用品等の寄贈した。16年4月14日に発生した熊本地震における復興支援として翌17年から活動を開始。24年は1軍登板がなかったため実施されなかったが、今年で9年目を迎えた。今年は球場のベース、ボールやキャッチャー道具を寄贈。岩貞は「自分にとって『熊本のために頑張ろう』と思える大きな原動力の一つです