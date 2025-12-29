トランプ米大統領は12月28日、米軍が24日夜にベネズエラの工場を秘密裏に攻撃したと述べ、この作戦によって麻薬取引量が97％減少したと主張しました。これについて、ベネズエラ側からは今のところ反応は出ていません。トランプ氏は最近、いわゆるベネズエラの麻薬密売組織を対象とした取り締まりについて、海上から陸上へと拡大すると繰り返し警告しています。また、米軍が「間もなく」地上での作戦を開始するとも述べています。（