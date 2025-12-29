王毅中国共産党中央政治局委員・外交部長は12月28日、中国南部の雲南省玉渓市でタイのシハサック外相と会談しました。王外交部長は会談で、「中国はタイとカンボジア国境の緊張情勢を極めて注視しており、衝突による民間人の死傷に心を痛めている。中国は友好的な近隣国として、タイとカンボジアが武力衝突することを望まず、両国が和解することを最も望んでいる。各方面の努力の下、タイとカンボジアの軍部が停戦合意に達し、平和