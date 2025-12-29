住まい探しにおいて、周辺環境の利便性と同じくらい重要視されるのが、日々の生活を支える地域の安全性です。犯罪発生率の低さや街の雰囲気といった「治安」の要素は、長く住み続ける上での大きな安心材料となります。All About ニュース編集部では、2025年12月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、青森県の自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、治安がいいと思う「青森県の自治体」ランキングの結果を