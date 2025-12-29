長濱ねるが、親友のおーしゃんとのプリを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】長濱ねる、幼さの残る高校時代のプリクラ） おーしゃんは、高校時代からの大親友で、ファンにもよく知られた関係性。長濱は「おーしゃんと平成プリ」「一生仲仔」と綴り、平成女児のバイブル『一期一会』とのコラボプリや高校時代に撮影した「テストオワタ」と落書きされたプリをアップしている。 長濱は2024