2025年12月29日に開催された全国高校サッカー選手権１回戦、聖和学園（宮城県）が那覇西（沖縄県）と対戦。試合前の集合写真撮影時、選手たちは「背番号62」のユニホームとともにフレームに収まった。そのユニホームは、大怪我のため今大会に出場できなかったチームメイトのものだった。那覇西を３−０で下したあと、集合写真撮影時にそのユニホームを手にした小杉唯斗（３年）は、理由を次のように説明した。 「怪我し