［高校選手権・１回戦］青森山田（青森）５−０初芝橋本（和歌山）／12月29日／フクダ電子アリーナ綺麗に刈り上げられた坊主頭は一際目立つ。シンプルなヘアスタイル、そして気持ちのこもったプレースタイルは観る者の心を打つ。青森山田のMF杉山大起（３年）は誰よりも走り、がむしゃらにゴールを目ざす。守備でもハードワークを厭わず、二度追いは当たり前。３−４−２−１のシャドーに入り、献身的なプレーで勝負するアタッ