JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会の決勝戦が鹿児島市で行われ、佐賀県代表のサガン鳥栖Uー12が初優勝しました。全国7877チームの頂点を決める全日本U-12サッカー選手権大会。決勝は、佐賀県代表のサガン鳥栖Uー12と、熊本県代表のソレッソ熊本Uー12が対戦し、大会史上初の九州勢対決となりました。両者、相手に得点を許さず、試合は延長戦へ突入。延長後半、サガン鳥栖の10番・網