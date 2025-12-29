26日、関越道で2人が死亡した多重事故について、事故発生当初の様子が新たに分かってきました。26日夜、群馬県の関越道下り水上IC付近で起きた多重事故では、乗用車やトラックなど67台が絡み2人が死亡、26人が重軽傷を負いました。警察によりますと、最初にトラック2台の追突事故があったあと、警察官が現場に到着した時は2台のトラックとそのほか3、4台の自動車が路肩に止まっていたということです。その後、警察官が事故処理を行