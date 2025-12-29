歌手松山千春（70）が28日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。男子ゴルフでツアー最多94勝を挙げるなど一時代を築き、23日に78歳で亡くなったプロゴルファーの尾崎将司さんをしのんだ。「ジャンボとはね、いい友達だったと思いますよ。やつの方が8つほど年上だけどな。一緒にゴルフやったりさ、飯食ったりさ」と切り出した。続けて「やつは歌が好きだったから、一緒にカラオケやりましたね〜。2人で歌