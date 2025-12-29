テレビ朝日系「M−1グランプリ2025アナザーストーリー」（午後10時半）が28日、放送された。第21代王者に輝いたお笑いコンビ、たくろうの優勝舞台裏が明かされた。番組では、たくろうの2人が18年に準決勝進出後、スランプに陥った苦悩などが明かされた。そしてネタ作成者の赤木裕が今年手応えをつかめそうと自信を持って語っていたのが1本目で披露した「リングアナ」の漫才だった。結果、2位で最終決戦に進出。最後は9票中8票を