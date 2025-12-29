お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹が、２９日までに更新された「チュートリアル」の徳井義実のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。好きなタイプを明かした。又吉や徳井も属する、吉本興業の独身芸人の「アローン会」で恋愛トークが展開。会長の今田耕司が好みのタイプについて「広がってきている。仕事はなんでもええし、この業界でも、じゃなくても全然」と言うと、又吉も「僕も本当になくて」という。しかし「その質問、必ず