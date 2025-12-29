アイドルグループ「ＮＥＷＳ」の加藤シゲアキ（３８）が２９日に自身のＸを更新。２８日に行われたＧ１・有馬記念について語った。今年の有馬記念は、３歳馬のミュージマムマイルが優勝。半馬身差の２着に１２番人気の伏兵コスモキュランダが続いたことで、３連単は１３万１７１０円と波乱の決着となった。高配当にＳＮＳが沸くなか、レース後に加藤は「初めて有馬記念勝ちました。三連単」と勝利を報告。注目を集めていた。