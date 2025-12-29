演歌歌手・三山ひろしが２９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のリハーサルを終えて取材に応じた。１１回目の出場で「酒灯り〜第９回けん玉世界記録への道〜」を歌唱する。恒例となったけん玉のギネス世界記録にチャレンジし、１２９人連続の記録を目指す。今年は新浜レオンやＤＪＫＯＯなどのほか３年連続で紅白司会を務める有吉弘行も参加する。リハーサルではトップバッターの有吉が失敗