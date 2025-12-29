お笑いコンビ「どぶろっく」江口直人と紺野ぶるまがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。江口が下ネタを貫く理由を語った。紺野が下ネタは賞レースで不利、３回戦も行けない認識があると語り、それでも「（下ネタを）貫かれた理由って聞いていいですか」と聞くと、「それだけは聞かないでくれ」と答える江口。「聞きたいなぁ」という紺野に「別に貫くとかっていう感覚でもないでしょ。