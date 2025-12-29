忙しい毎日のごはん作りを助けてくれる「電気圧力鍋」。気になってはいるものの、「普通の圧力鍋と何が違うの？」「本当に使いこなせる？」と迷っているかたも多いのではないでしょうか。この記事では、電気圧力鍋と手動圧力鍋の違いから、失敗しにくい選び方、編集部おすすめの人気モデルまで、詳しくご紹介します！教えてくれたのは…島本 美由紀シマモト ミユキ 料理研究家・ラク家事アドバイザー料理研究家・ラク家事アドバイ