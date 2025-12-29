3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。12月22日（月）の放送では、リスナーから届いたメッセージをもとに、Mrs. GREEN APPLEの公式LINEにて登場したミニゲーム「MGA PUZZLE」について語り合いました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴ーーMrs. GREEN APPLEの公式LINEにてミ