「鶉」という漢字は漢字検定１級の難問でありながら、なんだか読めそうな気もする不思議な漢字。 右側が「鳥」と付くからには鳥の一種だと思いますが、正解です！ あとは食用にするかしないかでヒントが分かれるところですが、ある意味では食用になる、といったところでしょうか。 ・・・なんか余計に分からなくなってしまいましたので、次のヒントを確認していきましょう！ 「鶉」の読み方のヒントはコレ！ ヒント①