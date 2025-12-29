全国高校サッカー選手権1回戦、浜松開誠館は長崎代表・九州文化学園に2対0で勝ち、選手権全国初勝利をあげました。エンジのユニフォーム･浜松開誠館は、序盤から積極的に攻撃を仕掛けます。前半14分、11番・間渕のパスに合わせたのは24番・宗像。調子の良さを買われてスタメンに抜擢された2年生が先制ゴールを決めます。前半27分、またも間渕のスルーパスを受けた宗像が左足を振り抜き、この試合2点目のゴ