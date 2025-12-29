タレントの安西ひろこ(46)が29日、自身のインスタグラムを更新。突発性難聴を公表した。安西は「12月に入って急に左耳が聞こえずらくなりました最初は寝たら治るかな？と何日か様子を見ていたのですが日に日に聞こえづらくなってしまい病院へ行ったら『突発性難聴』と診断されました」と報告。症状について「空気清浄機や暖房の音が膨大に聞こえてきたり」「大好きな人達の声が聞こえない人の声より周りの音が大きくて水