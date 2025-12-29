全国高校サッカー選手権大会は29日、新潟県代表の帝京長岡高校は島根県代表の大社高校との初戦に臨み５対０で快勝しました。帝京長岡は県大会を無失点で勝ち上がった大社を相手に猛攻を仕掛けます。前半４０分、和食のクロスを杉本が落とし、最後は樋口。伝統の華麗なパスワークから先制点を決めます。さらに後半４分。相手のすきを突き水澤が技ありのゴール。勢いに乗った帝京長岡はさらに３点を追加し、試合は