ファジアーノ岡山は29日、浦和レッズから育成型期限付き移籍をしているDF工藤孝太(22)について、育成型期限付き移籍期間の延長を発表した。2026シーズンの特別大会「百年構想リーグ」期間も岡山でプレーする。工藤は今季J1リーグ戦で25試合、ルヴァンカップで1試合、天皇杯で1試合に出場。クラブ公式サイトを通じ、「現状に満足することなく今年以上の成長ができるように来シーズンもファジアーノ岡山のために覚悟を持って闘い