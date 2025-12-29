サンフレッチェ広島は29日、DF佐々木翔(36)、MF川辺駿(30)、MF越道草太(21)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」における契約を更新したと発表した。また、アルビレックス新潟に期限付き移籍しているMF小原基樹(25)の復帰も報告している。今季J1リーグ戦での出場記録は、佐々木が37試合1得点、川辺が37試合3得点、越道が21試合0得点。小原は7月に新潟へ渡り、リーグ戦9試合に出場した。