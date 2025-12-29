レノファ山口FCは29日、湘南ベルマーレからDF大岩一貴(36)が完全移籍で加入することを発表した。大岩は中央大からジェフユナイテッド千葉、ベガルタ仙台を経て2020年から湘南に所属。加入6年目の今季はJ1リーグ戦15試合に出場し、1ゴールを記録した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF大岩一貴(おおいわ・かずき)■生年月日1989 年8月17日(36歳)■出身地愛知県■身長/体重182cm/79kg■経歴中京大中京高-中央大-千