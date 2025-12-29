この記事をまとめると ■レジェンドレースはアメリカで生まれたカテゴリーだ ■ヤマハのバイク用エンジンを搭載している ■車両は250万円程度で購入できて維持費が安価なことがメリットだ レジェンドカーレースとは クルマ好きなら誰しもモータースポーツにチャレンジしてみたいもの。ですが、そこに立ちはだかるのはコストという大きな壁。あるいは、ステップアップしていきたくとも、その先にあるステージが不透明、といった不